Fin d’une longue et impres­sion­nante série pour le numéro 1 mondial à Melbourne.

Après avoir parti­cipé aux 17 dernières édition de l’Open d’Australie et en avoir remporté huit sur les onze dernières, neuf en tout, Novak Djokovic ne parti­ci­pera donc pas à l’édi­tion 2022 après son expul­sion du terri­toire austra­lien prononcée par un juge ce dimanche matin.

À noter que depuis l’Open d’Australie 2005, le Serbe a parti­cipé à 66 tour­nois du Grand Chelem et n’en a raté que deux : l’US Open 2017 pour cause de bles­sure au coude et, donc, l’Open d’Australie 2022 pour visa annulé.