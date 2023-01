En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a surpris son audi­toire. Alors qu’il parlait de Stefanos Tsitsipas, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a oublié qu’il avait battu le Grec en finale de Roland‐Garros 2021 (6−7, 2–6, 6–3, 6–2, 6–4).

La dialogue vaut le détour.

- Djokovic : Je connais Tsitsipas, c’est proba­ble­ment le gars le plus expé­ri­menté de tous les autres quarts de fina­listes. Il a déjà joué plusieurs fois en deuxième semaine d’un Grand Chelem. Mais je crois qu’il n’a jamais joué de finale de Grand Chelem, si je ne me trompe pas.

- Journalistes : Si, celle de Roland‐Garros contre vous, quand il menait 2 sets 0.

- Djokovic : Oh oui, désolé ! C’est exact, c’est exact. Ce que je voulais dire, c’est que je voulais le compli­menter parce que c’est quel­qu’un qui a l’air prêt à aller cher­cher le titre. Il s’en rapproche de plus en plus.

Un oubli volon­taire, une blague ou un vrai trou de mémoire ? Chacun se fera son propre avis.

Stefanos Tsitsipas va apprécier…