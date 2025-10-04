Stefan Djokovic adore le tennis, et dès que son père est ok, il est à ses côtés sur certains tournois. D’ailleurs, quand il est présent dans la player’s box, il a souvent du mal à retenir ses émotions, surtout quand son papa rate un coup facile.
Interrogé sur le fait qu’il était bien présent avec en Chine, Nole a eu cette analyse pertinente.
« Mon fils joue beaucoup au tennis et suit de près donc l’actualité de ce sport. Il tenait vraiment à m’accompagner en Chine. Il veut voyager partout avec moi, mais il doit aller à l’école, et ce n’est pas si simple. Mais il adore vraiment le tennis et le sport en général.Mais en même temps, vous savez, les enfants ne peuvent pas vivre la vie de leur père, ils doivent vivre leur propre vie »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 11:42