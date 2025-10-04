AccueilInsoliteDjokovic au sujet de Stefan son fils présent en Chine : "Il...
InsoliteATP - Shanghai

Djokovic au sujet de Stefan son fils présent en Chine : « Il veut voyager partout avec moi, mais il doit aller à l’école, et ce n’est pas si simple. A un moment les enfants ne peuvent pas vivre la vie de leur père, ils doivent vivre leur propre vie. »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

190

Stefan Djokovic adore le tennis, et dès que son père est ok, il est à ses côtés sur certains tour­nois. D’ailleurs, quand il est présent dans la player’s box, il a souvent du mal à retenir ses émotions, surtout quand son papa rate un coup facile. 

Interrogé sur le fait qu’il était bien présent avec en Chine, Nole a eu cette analyse pertinente.

« Mon fils joue beau­coup au tennis et suit de près donc l’ac­tua­lité de ce sport. Il tenait vrai­ment à m’ac­com­pa­gner en Chine. Il veut voyager partout avec moi, mais il doit aller à l’école, et ce n’est pas si simple. Mais il adore vrai­ment le tennis et le sport en général.Mais en même temps, vous savez, les enfants ne peuvent pas vivre la vie de leur père, ils doivent vivre leur propre vie »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 11:42

Article précédent
Zverev estime qu’Alcaraz et Sinner sont favo­risés : « Les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce qu’é­vi­dem­ment, ils veulent que Jannik et Carlos réussissent »
Article suivant
Meligeni au sujet du tennis moderne : « C’est plus profes­sionnel main­te­nant mais mais avant, il n’y avait pas autant d’argent. Jouer au premier tour d’un Grand Chelem, c’était 5 000 dollars, aujourd’hui, c’est 110 000 dollars »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.