Il fut un temps où le statut de Nole lui permet­tait d’avoir quelques débor­de­ments lors des fameuses fêtes des joueurs qui sont orga­ni­sées presque sur chaque tournoi. Lors de sa confé­rence de presse, nos confrères italiens lui ont rappelé cette époque où il se dandi­nait sur une scène. Période révolue ou presque comme l’a expliqué avec humour le Serbe.

« C’est vrai qu’à Monaco, j’ai parti­cipé à sept ou huit reprises d’af­filée au spec­tacle orga­nisé par les joueurs. D’ailleurs, la dernière fois, mes parents s’en souviennent bien, ils étaient au premier rang. J’avais imité Britney Spears cette année‐là. J’ai chanté, j’ai dansé, je m’étais même rasé les jambes pour lui ressem­bler davan­tage. Je portais un short en jean, je faisais tout ce qu’il fallait avec mon c *** et ma mère avait été choquée. Après cette « perfor­mance », j’ai du me rési­gner à oublier d’y participer »