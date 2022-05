Le site sport.ru qui est connu pour son sérieux a inter­viewé Vladimir Kamelzon, membre de la Fédération russe de tennis. Celui‐ci a expliqué qu’il travaillait sur l’or­ga­ni­sa­tion d’un tournoi cet été qui se dérou­le­rait à Moscou.

Cet évène­ment serait bien sûr indé­pen­dant du circuit et de la Fédération Internationale. Vladimir Kamelzon a égale­ment précisé que les joueurs présents et invités seraient des cham­pions russes, biélo­russes, chinois, kazakhs, ouzbeks et turcs. I

Il a aussi affirmé qu’il avait débuté des discus­sions avec le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Effet d’an­nonce, propa­gande, guerre de l’in­for­ma­tion, diffi­cile de véri­fier ses propos pour le moment.