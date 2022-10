On le sait le Serbe a vécu des moments inou­bliables lors de sa parti­ci­pa­tion à la Laver Cup. Dernièrement il a fait un aveu au sujet d’un cliché qui a circulé sur les réseaux sociaux. Pour Djokovic ce « moment » immor­ta­lisé par un photo­graphe est le plus beaux de sa carrière. Du moins, c’est ce qu’il a évoqué en postant un message sur Instagram.On On comprend aisé­ment Novak car il y a vrai­ment tout dans cette photo alors même que l’on n’y voit aucune raquette.