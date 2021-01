Le « Djoker » ne refuse jamais un défi, aus­si impro­bable soit‐il. Interpelé par des fans en bas de son désor­mais célé­bris­sime bal­con à Adelaïde, Novak Djokovic n’a pas hési­té face au chal­lenge pro­po­sé par deux d’entre eux : un concours de pompes. « On en fait une, et après tu en fais une », ont‐ils lan­cé au cham­pion serbe, avant d’a­che­ver une série de 10 répé­ti­tions. Pas de quoi effrayer « Nole », qui en conclu de son côté pas moins de 34. Mais plus que la per­for­mance spor­tive, on retien­dra sur­tout le beau moment de com­pli­ci­té entre le numé­ro 1 mon­dial et ses deux jeunes fans.