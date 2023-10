Au début de sa carrière, quand il n’était pas le cham­pion que l’on connait, Novak avait un faible pour Maria Sharapova.

Avant de jouer une exhi­bi­tion à Indian Wells, il a donc tenté sa chance en lançant un pari avec la joueuse russe comme l’a révélé derniè­re­ment Maria lors d’un podcast.

« Oh mon Dieu, non, j’ai cette drôle d’his­toire avec Novak. Je me souviens que nous avions gagné nos premiers tour­nois du Grand Chelem, c’était à l’époque où il arri­vait au sommet et que son corps n’était pas encore au niveau de son tennis. Nous avons joué une exhi­bi­tion à Indian Wells. Je ne me souviens pas du pari, mais il a dit que s’il gagnait le pari, nous devrions aller dîner ensemble. Et je me suis dit : ‘D’accord, très bien, peu importe ». Et puis il a fini par gagner et c’était comme : « Ouais, nous allons dîner »

Diner où Novak était dans ses « petits souliers ».

« Je me souviens qu’i­la­vait été assez maladroit, il m’avait même demandé de faire un selfie »