Deux scien­ti­fiques de l’université du Monténégro ont décou­vert une nouvelle espèce d’escargot qu’ils ont nommé « Travunijana djoko­vici », en hommage au tennisman serbe Novak Djokovic. Ils ont justifié ce nom ainsi : « Pour décou­vrir certains des animaux les plus rares du monde qui habitent des habi­tats souter­rains uniques, pour atteindre ces habi­tats dans des grottes et de sources inac­ces­sibles, et pour le travail réalisé lors du trai­te­ment du maté­riel collecté, il faut l’énergie et l’enthousiasme de Novak Djokovic ! » Une nouvelle qui tombe bien pour le 22 avril, Journée de la Terre.

« J’en suis très honoré, car je suis fan de la nature… ça m’a fait rire un peu,

C’est très symbo­lique pour moi, car j’ai essayé d’être rapide dans la vie, et ici j’ai un escargot, le plus lent. C’est peut‐être un message pour moi que je dois ralentir un peu », a expliqué le numéro 1 mondial avec un grand sourire.