On le sait la Serbie est une vraie terre de basket. Plusieurs grands joueurs serbe sont allés sur les parquets de la NBA lorsque les Européens ont décidé de traverser l’Atlantique.
Novak Djokovic doing his best Stephen Curry impression. 🏀🔥pic.twitter.com/yrxRALawvr— Danny (@DjokovicFan_) December 30, 2025
Dans cette séquence qui a peut être répétée mille fois avant d’être enregistrée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette discipline fait partie de la culture de son pays.
Au delà de sa réussite, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon identique à chaque fois, un peu comme un coup dans le tennis avec la même précision et la même application.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 08:45