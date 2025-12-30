AccueilInsoliteDjokovic en mode Stephen Curry, ça pique !
Jean Muller
Par Jean Muller

On le sait la Serbie est une vraie terre de basket. Plusieurs grands joueurs serbe sont allés sur les parquets de la NBA lorsque les Européens ont décidé de traverser l’Atlantique. 

Dans cette séquence qui a peut être répétée mille fois avant d’être enre­gis­trée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette disci­pline fait partie de la culture de son pays. 

Au delà de sa réus­site, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon iden­tique à chaque fois, un peu comme un coup dans le tennis avec la même préci­sion et la même application.

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 08:45

