On le sait la Serbie est une vraie terre de basket. Plusieurs grands joueurs serbe sont allés sur les parquets de la NBA lorsque les Européens ont décidé de traverser l’Atlantique.

Novak Djokovic doing his best Stephen Curry impres­sion. 🏀🔥pic.twitter.com/yrxRALawvr — Danny (@DjokovicFan_) December 30, 2025

Dans cette séquence qui a peut être répétée mille fois avant d’être enre­gis­trée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette disci­pline fait partie de la culture de son pays.

Au delà de sa réus­site, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon iden­tique à chaque fois, un peu comme un coup dans le tennis avec la même préci­sion et la même application.