AccueilInsoliteDjokovic est sur le point de racheter un immense complexe, Mouratoglou a...
Insolite

Djokovic est sur le point de racheter un immense complexe, Mouratoglou a de quoi s’inquiéter…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

816

Chaque grand joueur essaye à un moment de sa carrière de trouver des débou­chées et aussi des projets qui donnent du sens à leur vie. 

Dernièrement, il semble que Novak Djokovic se soit posi­tionné sur un immense complexe multi‐raquettes qui va sortir de terre prochai­ne­ment en Grèce au bord de la mer.

On image donc assez faci­le­ment ce que pour­rait devenir ce centre d’au­tant que l’on avait eu la chance de visiter en Serbie ces anciennes instal­la­tions et on ne peut pas dire quelles étaient à la hauteur de ce champion.

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 12:58

Article précédent
Steve Darcis, capi­taine de la Belgique, y croit : « C’est vrai que cela fait très long­temps que nous n’avons pas battu la France. Pour moi, ce sera du 60–40 pour les hommes de Paul‐Henri Mathieu »
Article suivant
Sinner, avant sa finale contre Alcaraz : « Je ne pense pas que mes parents vien­dront car appa­rem­ment, ils ont des choses plus impor­tantes à faire à la maison »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.