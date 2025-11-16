Chaque grand joueur essaye à un moment de sa carrière de trouver des débouchées et aussi des projets qui donnent du sens à leur vie.
Dernièrement, il semble que Novak Djokovic se soit positionné sur un immense complexe multi‐raquettes qui va sortir de terre prochainement en Grèce au bord de la mer.
The Tennis & Racket Sports Club in Elliniko — a €20‐million project comprising more than 20 tennis courts as well as padel and pickleball facilities — is reportedly close to being acquired by Novak Djokovic.— Thanos Stathopoulos (@stathopoulosth) November 15, 2025
[source : @tennis24gr] pic.twitter.com/Z3mWdBmkf4
On image donc assez facilement ce que pourrait devenir ce centre d’autant que l’on avait eu la chance de visiter en Serbie ces anciennes installations et on ne peut pas dire quelles étaient à la hauteur de ce champion.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 12:58