Chaque grand joueur essaye à un moment de sa carrière de trouver des débou­chées et aussi des projets qui donnent du sens à leur vie.

Dernièrement, il semble que Novak Djokovic se soit posi­tionné sur un immense complexe multi‐raquettes qui va sortir de terre prochai­ne­ment en Grèce au bord de la mer.

The Tennis & Racket Sports Club in Elliniko — a €20‐million project compri­sing more than 20 tennis courts as well as padel and pick­le­ball faci­li­ties — is repor­tedly close to being acquired by Novak Djokovic.



On image donc assez faci­le­ment ce que pour­rait devenir ce centre d’au­tant que l’on avait eu la chance de visiter en Serbie ces anciennes instal­la­tions et on ne peut pas dire quelles étaient à la hauteur de ce champion.