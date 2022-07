Comme il l’a expliqué au micro du Centre Court, Novak Djokovic dînera avec Nick Kyrgios mais plus tard. Dimanche soir, il avait d’autres obli­ga­tions. Il a parti­cipé, une fois de plus, au dîner des cham­pions de Wimbledon orga­nisé par le All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Le Serbe a opté pour un costume bleu foncé avec un cravate couleur or. Elena Rybakina portait elle une belle robe blanche, presque de mariage.

Les deux cham­pions ont pris la pose ensemble avec leur trophée, le 21e en Grand Chelem pour Djokovic, le 1er pour la Kazakh.

La classe.