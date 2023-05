Alors que la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, a mis en place sur cette édition 2023 de Roland‐Garros une mesure de protec­tion par intel­li­gence arti­fi­cielle contre les massages de haine sur les réseaux sociaux afin de protéger au maximum les joueurs victimes de ces abus, on a appris via World Sports Network que Novak Djokovic et Aryna Sabalenka sont les joueurs rece­vant le plus de commen­taires néga­tifs sur Twitter et Facebook.

Ainsi, Novak Djokovic est le joueur masculin ayant reçu le plus de messages désa­gréables sur Twitter (15 %) et sur Facebook (11 %). Vient ensuite Stefanos Tsitsipas avec 15 % de commen­taires néga­tifs sur Twitter et 7 % sur Facebook. Le Serbe et le Grec sont suivis par Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud et Cameron Norrie.

Chez les dames, c’est Aryna Sabalenka qui arrive en tête de ce triste clas­se­ment avec 15 % de tweets néga­tifs contre 5 % sur Facebook suivie d’Elena Rybakina, avec 10 % de commen­taires néga­tifs sur Twitter et 4 % de réac­tions « en colère » sur Facebook.