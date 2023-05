Quand Nole est arrivé sur le circuit, il a commencé à se faire un nom sur le court mais aussi en dehors en propo­sant notam­ment dans les vestiaires des imita­tions des stars du circuit comme Andy Roddick ou encore Roger Federer.

Cela avait vite engendré une vraie polé­mique car certains accu­saient le Serbe de manquer de respect alors même qu’il n’était alors qu’un espoir du tennis mondial.

Revenant sur ce sujet récem­ment, Novak a notam­ment tenu à préciser les choses concer­nant une éven­tuelle inter­ven­tion du Suisse pour qu’il cesse ce type de facéties.

« Federer m’a demandé de ne plus faire d’imi­ta­tions ? Non, il ne m’a pas demandé et je n’ai pas arrêté d’imiter. Cette année lors du Monte‐Carlo Players Show, j’ai fait Andy Murray, Daniil Medvedev et même le rappeur Snoop Dogg. Je n’ai jamais imité quel­qu’un pour l’of­fenser mais pour m’amuser »