Novak Djokovic fête ses 34 ans ce samedi 22 mai 2021. L’occasion de se rappeler les propos de son père, souvent très bavard, en 2016 dans une inter­view accordée à l’époque à Newsweek. Roger Federer avait alors le même âge que le Serbe aujourd’hui.

« Je ne sais pas pour­quoi Roger Federer joue encore, il a déjà 34 ans », avait lâché Srdjan Djokovic.

Le Suisse a entre temps remporté 3 Grands Chelems : l’Open d’Australie en 2017 et 2018 et Wimbledon en 2017. Novak Djokovic a encore toutes ses chances d’en remporter encore plus que ses 18 actuels.

Srdjan Djokovic a donc la réponse, quelques années plus tard…