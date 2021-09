Plus le temps passe, plus Nole en dit un peu plus sur le « film » qu’il est entrain de tourner autour de sa vie sur le circuit : « Il s’agit de ma carrière et de ma vie, de certaines de mes choses intimes et privées. Ce sera l’oc­ca­sion de mieux me connaître en dehors du court » a expliqué le Serbe.

Après avoir eu une idée très précise du projet, il semble que lui et son équipe veulent peut‐être aller plus loin : « Il y a eu quelques chan­ge­ments entre‐temps, car nous voulions tourner plus d’images. Pour le moment, il est prévu que le docu­men­taire voit le jour vers la fin de cette année, ou au cours des deux premiers mois de 2022. Ensuite, nous devons le monter, le rendre complet et décider s’il s’agira d’un film ou d’une docu‐série. Nous allons prendre cette déci­sion en équipe. »