Il est rare de voir Novak Djokovic être autant embar­rassé en interview.

Alors qu’il répon­dait à une série de ques­tions, sur le plateau d’Eurosport avant le début de l’Open d’Australie, concer­nant Andy Murray, le joueur serbe est devenu rouge comme une tomate lors­qu’on lui a demandé de citer les prénoms des quatre enfants de son nouvel entraîneur.

Priceless 😂



Love this so so much 😂❤️pic.twitter.com/r2Fbh0Vodi