Invité à un congrès de neuro­logie à Belgrade, le Serbe a été surpris par cet honneur même s’il a essaye de très vite faire un paral­lèle avec son parcours de vie et de cham­pion. Lors de son discours, Novak a bien sûr évoqué la fameuse rési­lience, celle qui permet de surmonter les décep­tions et de repartir vers l’avant.

« Quand les orga­ni­sa­teurs m’ont demandé de venir, je me suis demandé de quoi j’al­lais parler alors que ce n’est pas mon domaine de prédi­lec­tion. Mais j’ai réalisé qu’en­semble, nous parta­geons un amour du travail, une passion… Vous êtes des héros pour moi, vous sauvez des vies. Nous sommes honorés d’avoir reçu la plaque d’or du « Bienfaiteur » et de faire partie de cet évène­ment. Des recon­nais­sances comme celle‐ci nous incitent à conti­nuer à travailler avec encore plus de dévoue­ment et d’amour »