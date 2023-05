Certaines ques­tions en confé­rence de presse s’éloignent parfois de l’ac­tua­lité. Novak Djokovic a par exemple été inter­rogé à Roland‐Garros sur sa défaite en finale de Wimbledon 2013 contre Andy Murray (6−4, 7–5, 6–4). Et il a répondu avec beau­coup de classe.

« Je peux répondre quand je serai à Wimbledon ? Non, je rigole ! Ce n’était pas un bon résultat pour moi. C’était diffi­cile de perdre en finale d’un Grand Chelem, en parti­cu­lier à Wimbledon. En fin de compte, j’étais heureux pour lui parce qu’il le mérite. Il a travaillé d’arrache‐pied pour remporter Wimbledon. Il a deux titres, le premier contre moi en 2013 comme tu l’as mentionné, il m’avait battu en trois sets. Je n’avais pas joué à mon meilleur niveau, mais lui était très, très solide. Il a mieux joué que moi ce jour‐là. Il avait tout le pays pour lui. 77 ans plus tard, un Britannique gagnait enfin Wimbledon ! J’étais très heureux pour lui, parce qu’on s’est bien entendu durant nos carrières respec­tives, on se connaît depuis très long­temps. C’était le scénario parfait pour la Grande‐Bretagne et pour lui de gagner à Wimbledon sur le court central. »