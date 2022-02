Dans son inter­view à la BBC, Novak Djokovic a raconté comment il avait vécu la finale de l’Open d’Australie. Si lui n’a appa­rem­ment regardé que d’un oeil, sa famille a suivi le moment avec ferveur. Sa femme, Jelena, consciente de l’im­por­tance de ce match dans la course au GOAT, avait choisi le camp de Daniil Medvedev. En revanche, son fils Stefan (7 ans) a soutenu Rafael Nadal comme un vrai petit supporter.

Nole n’a pas hésité à parler de l’ad­mi­ra­tion de son fils pour son plus grand rival. Et en plus avec le sourire : « Je ne voulais pas regarder le match parce que je voulais être sur le court… J’étais amusé parce que ma femme encou­ra­geait Medvedev et mon fils Nadal. Il sautait partout à chaque point de Rafa et serrait le poing comme lui…Il m’a demandé : ‘quel est le prochain tournoi auquel tu vas parti­ciper où il y aura égale­ment Rafa ?’. J’ai dit « je ne sais pas, j’es­père bientôt » mais je lui ai demandé pour­quoi. Il a dit qu’il aime­rait vrai­ment prendre une photo avec Rafa. »