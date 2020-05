Lors de son live sur Instagram pour le compte de l’émission de l’ATP/WTA en compagnie de Garbine Muguruza, Novak Djokovic a été interrogé sur son enfance et notamment sur sa première victoire « officielle » dans une compétition, un évènement dont tous les passionnés se souviennent, car remporter son premier match de tennis est un vrai évènement.

Avec un large sourire, Novak a expliqué les circonstances de ce succès : « J’avais huit ans, je m’en souviens bien. J’ai remporté mon premier match au tie-break 10-8. J’étais submergé de joie. C’était assez incroyable. Ma mère était là et quand je suis sorti du court, je suis logiquement tombé dans ses bras. Je me rappelle que j’ai même commencé à pleurer « , a déclaré Djokovic, qui a souligné que cela s’était produit à nouveau lorsqu’il avait été battu un certain Viktor Troicki au tour suivant.