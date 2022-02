On le sait il existe une vraie rela­tion d’amitié entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Et cette rela­tion va encore s’in­ten­si­fier suite aux derniers évène­ments. D’ailleurs, Novak a avoué qu’il avait eu un message de la part du Russe quelques temps après sa finale perdue face à Rafael Nadal : « Medvedev m’a envoyé un texto 45 minutes après la finale. Le contenu du message est privé, mais il corres­pond bien au lien que nous avons ensemble, à notre amitié »

Le 28 Février, Daniil peut devenir numéro 1 mondial, et pour­tant on est sur que Novak n’hé­si­tera pas à le féli­citer. Quelque part, les deux cham­pions forment un bloc face au duo Nadal/Federer.