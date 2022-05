Novak Djokovic a dédié sa victoire à son fils Stefan qui lui aussi avait un match impor­tant ce dimanche. Interrogé sur le rôle qu’il pouvait avoir auprès de son fils, Nole a été clair sur la démarche person­nelle de son fils.

« Le résultat est la chose la moins impor­tante, la chose la plus agréable a été de le voir concourir et de voir qu’il est amou­reux de ce sport. Hier (samedi), il a dormi tard et quand je lui ai parlé, il m’a montré comment il allait frapper la balle, en jouant au tennis sans raquette. C’était drôle parce que je le faisais aussi à son âge et j’ai vu la joie pure et l’ex­ci­ta­tion qu’il ressent pour ce sport. C’est un enfant, je ne l’ai jamais forcé à jouer au tennis, c’est lui qui a toujours voulu être sur le terrain. S’il entre­prend ce voyage, je serai ravi de le faire avec lui et de pouvoir l’aider de toutes les manières possibles. Il me rappelle aussi cette énergie enfan­tine que nous perdons parfois parce que nous prenons tout trop au sérieux »