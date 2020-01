Lors de sa conférence de presse, le Serbe, suite à une question concernant son régime spécial a répondu avec précision en précisant qu’il s’agissait avant tout d’un mode de vie : « Il y a eu beaucoup de critiques au début quand j’ai parlé de cette alimentation basée sur des plantes. Les gens autour de moi ne pensaient pas vraiment que je pouvais faire ça. Il y a eu beaucoup de doute aussi et beaucoup de points d’interrogation. J’ai traversé différentes phases d’adaptation à ce nouveau style de vie, car c’est un mode de vie plus qu’un simple régime. De plus, il y a aussi des raisons éthiques autour de cette démarche, d’être conscient de ce qui se passe dans le monde animal, de l’abattage d’animaux, de l’élevage, etc. Maintenant, c’est quelque chose dont je suis vraiment fier, et j’espère que cette communauté se développera encore. J’espère que je pourrai inspirer d’autres athlètes et que je leur ai démontré qu’il est possible avec une alimentation à base de plantes, de bien récupérer, d’avoir de la force, d’avoir des muscles. Je ne suis pas un haltérophile, bien sûr, mais j’ai un équilibre optimal entre la force, la puissance et la vitesse.«