Il est parfois diffi­cile de faire un choix des couleurs qui collent avec l’ère du temps ou qui puissent toujours rallier un maximum d’adeptes.

C’est actuel­le­ment l’am­biance qu’il règne autour de la nouvelle tenue de Novak Djokovic qui est violette et rose.

Un choix qui fait beau­coup jaser du côté de l’Accor Arena. Il est vrai que son équi­pe­men­tier nous a habitué à mieux et surtout plus sobre.

En revanche, de là à faire un paral­lèle avec les tenue d’Ostapenko c’est plus qu’osé et peu réaliste car Nole a toujours été « in ».

Novak Djokovic as pregnant Meghan Markle pic.twitter.com/uvqjuJQ3os — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 1, 2023

On pense notam­ment à ces vestes célé­brant ses titres du Grand Chelem.

Elles étaient toutes inno­vantes et audacieuses.