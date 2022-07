Djokovic nouveau joueur de West Ham United ? Les fans dans tous leurs états

Et si Novak Djokovic avait fina­le­ment décidé de mettre de côté sa carrière de joueur de tennis pour devenir foot­bal­leur professionnel ?

Si cette ques­tion peut paraître tota­le­ment farfelue, elle a pour­tant bien effleuré certains fans du club de foot­ball anglais de West Ham United après la publi­ca­tion mysté­rieuse d’une photo sur le compte Twitter du club afin de faire deviner l’iden­tité de la nouvelle recrue.

Et à y regarder de plus près, il est vrai que de profil et dans l’ombre, l’at­ta­quant italien Gianluca Scamacca ressemble étran­ge­ment au récent vain­queur de Wimbledon.

Can you guess who ? 🤔 pic.twitter.com/kL0kSaoA1g — West Ham United (@WestHam) July 26, 2022

Si cette photo a au moins eu le mérite de créer du buzz supplé­men­taire autour de ce trans­fert impor­tant pour le club, les diri­geants peuvent surtout remer­cier le ou la photo­graphe en question.