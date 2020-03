View this post on Instagram

Uvek pogled ka vrhu, a put strm, blatnjav, klizav ali beskrajno zanimljiv i izazovan. Nekada mogu samo da te gledam i navijam dok se penjes (jer na te vrhove moras sam, al uz podršku) a nekada te pratim i s tobom uživam u pogledu i lepoti visine. Najlepše od svega je naše zajedničko vreme i te uspomene koje nas uvek zbližavaju 🙏 zahvalna na još jednom osvojenom vrhu s tobom i uz tebe ! @djokernole We climbed another mountain top together ! ! Yeeeeyyy ! ! 🥳There is nothing I would rather do than climb the peaks with you 🥰 some of your “climbs” I observe as a cheerleader, and in some of them I actively participate… i am so grateful and excited to have such strong partner in you. Love the challenge you bring to me, thank you for another amazing adventure amore !