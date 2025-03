Présent pour un match de NBA de l’équipe de Stephen Curry avec qui il échangé un maillot contre une raquette, Nole a décidé une fois de plus de prendre du bon temps.

🚨 Novak Djokovic on Instagram : “Welcome to 37 Chef”



Curry is a huge Djokovic fan and vice versa 🐐🐐 pic.twitter.com/rL6VhWhDf6 — SK (@Djoko_UTD) March 14, 2025

Il a aussi parti­cipé à une petite fiesta à Miami dont la guest star était Eva Langoria, jusque là tout va bien…

Novak Djokovic at a party with Eva Longoria, Jessica Alba, Marc Anthony, and Becky G in Miami.



A little relaxa­tion ahead of the Miami Open.



🏝️🌊



pic.twitter.com/kc8rWYRFEi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 16, 2025

Mais visi­ble­ment le Serbe aurait commis l’ir­ré­pa­rable en se faisant masser sans gants sur la plage de Miami, le tout en payant en espèces. Les fans s’of­fusquent, ils ont peut‐être peur d’une conta­gion à la Sinner…

Novak gets a massage on the beach before star­ting Miami 🔥❤️ pic.twitter.com/2vEXOp94Pt — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) March 15, 2025

Djokovic lui n’a pas l’air d’être inquiet même s’il devrait vite reprendre le chemin des courts s’il ne veut pas encore une belle décon­venue au Masters1000 de Miami.