On ne sait plus vrai­ment quoi dire quand le numéro 1 mondial filme le gourou qui explique en quelques mots ce que va être leur explo­ra­tion de l’in­té­rieur de la pyra­mide aux milles vertus.

Faut‐il en rire ? Faut‐il en pleurer ?

Le contraste est saisis­sant entre l’image de Nole, casque sur la tête, accom­pagné de son caniche géant dans les cavités souter­raines de son lieu de pèle­ri­nage et celle de Nadal trans­pi­rant sur le central de Madrid.

On veut bien défendre le Serbe, et tout expli­quer, mais là, on frise le ridi­cule presque « sidéral ».

On nous avait présenté cette période comme celle du recueille­ment et du calme. On assiste plutôt à un film de seconde zone où l’ir­réel côtoie le grotesque.

Pour les plus coura­geux donc on vous demande vrai­ment de visionner quelques images du film très long de cette « aven­ture » car c’est la meilleure façon de comprendre nos propos acides.