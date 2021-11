A chaque fin de match à Turin, le numéro 1 mondial passe beau­coup de temps pour signer des auto­graphes et échanger quelques mots avec les fans. Cette atti­tude n’est pas clas­sique et il l’a justifié auprès des médias en confé­rence de presse.

« Je me sens comme chez moi ici, parler l’ita­lien faci­lite les choses et je sais aussi que ce pays adore le tennis. Je me dois de consa­crer ce temps à signer des auto­graphes ou échanger quelques mots car je sais ce que cela peut repré­senter pour un fan. Je me souviens que j’étais comme eux, que lorsque j’étais junior, Richard Gasquet, Rafael Nadal et Mario Ancic étaient venus en Serbie. J’étais telle­ment heureux de les voir de près, de pouvoir les appro­cher, c’était un senti­ment incroyable. Recevoir un auto­graphe d’un cham­pion, c’est toujours un moment très spécial »