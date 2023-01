Quelques heures seule­ment après avoir décroché un 92e sacre en carrière à Adélaïde, Novak Djokovic a pris la direc­tion d’Auckland où il a notam­ment assisté à la rencontre du premier tour entre David Goffin et Alexander Bublik.

Manifestement choqué et enthou­siasmé par un magni­fique point remporté le Belge à la volée, le Serbe a décidé d’im­mor­ta­liser ce moment sur son compte Instagram.

Finalement vain­queur du Kazakh en deux manches (6−3, 6–4), Goffin sait désor­mais que l’un des plus grands joueurs de l’his­toire, en plus d’as­sister à ses matchs, l’ad­mire d’une certaine manière. Et ce n’est pas rien.