Happy Birthday amore ! ! ❤️ Your light lifts us every day ! We love you so much ❤️❤️❤️❤️ ! ! ! Волимо те аморе ❤️🙏🏼😍 Хвала ти што дајеш целу себе породици и што неизмерно волиш и пружаш подршку када је најпотребније. Захвалан сам што те имам у животу као п… https://t.co/Tl0RqvZnKJ pic.twitter.com/MAw6EgV5wj