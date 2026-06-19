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Djokovic toujours aussi amoureux !

Par
Laurent Trupiano
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Novak prend son temps avant d’aller à Londres pour fouler le gazon londo­nien. Il faut dire que son amour de toujours, sa femme Jelena fêtait ses 40 ans. Evidemment Novak a fait les choses en grand. Il est bien loin le temps où il était en « froid » lors de l’été 2016.

Concernant Wimbledon, il serait pas éton­nant de le voir sur les courts ce week‐end. Une prépa­ra­tion « express » qui tranche avec ce qu’il se passait dans le passé.

On rappelle que Nole a gagné 7 fois à Londres, et même il reste un outsider pour cette édition 2026.

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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