Novak prend son temps avant d’aller à Londres pour fouler le gazon londo­nien. Il faut dire que son amour de toujours, sa femme Jelena fêtait ses 40 ans. Evidemment Novak a fait les choses en grand. Il est bien loin le temps où il était en « froid » lors de l’été 2016.

❤️‍🩹🥹 El regalo que Novak Djokovic y sus hijos le hicieron a Jelena.



Qué pedazo de hombre.pic.twitter.com/YmTX0aXEO0 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 18, 2026

Concernant Wimbledon, il serait pas éton­nant de le voir sur les courts ce week‐end. Une prépa­ra­tion « express » qui tranche avec ce qu’il se passait dans le passé.

Novak @DjokerNole cele­bra­ting his wife Jelena’s 40th birthday today, singing and dancing🎤💃

Beside his family and friends, his fitness coach and physio also attended the party👀 which means his trai­ning and prepa­ra­tion for Wimbledon is coming soon😏💪#Djokovic #DjokovicTeam pic.twitter.com/ejO5wtyTFy — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) June 18, 2026

On rappelle que Nole a gagné 7 fois à Londres, et même il reste un outsider pour cette édition 2026.