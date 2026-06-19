Novak prend son temps avant d’aller à Londres pour fouler le gazon londonien. Il faut dire que son amour de toujours, sa femme Jelena fêtait ses 40 ans. Evidemment Novak a fait les choses en grand. Il est bien loin le temps où il était en « froid » lors de l’été 2016.
❤️🩹🥹 El regalo que Novak Djokovic y sus hijos le hicieron a Jelena.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 18, 2026
Qué pedazo de hombre.pic.twitter.com/YmTX0aXEO0
Concernant Wimbledon, il serait pas étonnant de le voir sur les courts ce week‐end. Une préparation « express » qui tranche avec ce qu’il se passait dans le passé.
Novak @DjokerNole celebrating his wife Jelena’s 40th birthday today, singing and dancing🎤💃— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) June 18, 2026
Beside his family and friends, his fitness coach and physio also attended the party👀 which means his training and preparation for Wimbledon is coming soon😏💪#Djokovic #DjokovicTeam pic.twitter.com/ejO5wtyTFy
On rappelle que Nole a gagné 7 fois à Londres, et même il reste un outsider pour cette édition 2026.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 10:10