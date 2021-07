Interrogé sur « l’ava­lanche d’in­sultes » reçues par son futur adver­saire Cristian Garin sur les réseaux sociaux suite à son forfait pour les Jeux Olympiques, le numéro 1 mondial a évoqué le sujet avec beau­coup de justesse.

Il faut dire qu’il connait bien le sujet : « Tout le monde peut ouvrir un compte et commencer à « troller », criti­quer une personne qu’il n’aime pas, c’est ainsi. D’un côté, on aime­rait contrôler tout cela, mais main­te­nant c’est ouvert, cela existe. Alors on peut aussi ne pas en tenir compte, tout éteindre ou alors essayer de faire pour le mieux et aussi d’édu­quer ses proches sur la bonne utili­sa­tion de ces réseaux sociaux » a expliqué Novak Djokovic.