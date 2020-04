Confinés depuis plusieurs mois, on a tous été dans la situation du numéro 1 mondial. Deux choix se proposent encore à nous. Soit faire comme Nole, à savoir confier sa coupe à une non professionnelle, soit attendre le déconfinement et réussir à obtenir un rendez-vous chez notre barbier/coiffeur préféré. Novak Djokovic a fait son choix, et il l’a fait savoir.