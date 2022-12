Actuellement à Dubaï où il parti­cipe à la World Tennis League, Novak Djokovic a donné une inter­view à Tennis.com dans laquelle il évoque Lionel Messi qui vient de remporter sa première Coupe du monde de foot­ball avec l’Argentine.

Invité à Doha pour assister à cette finale épique face à la France, le Serbe a déclaré vouloir s’ins­pirer du numéro 10 argentin et de son aura à travers le monde entier.

« J’ai eu beau­coup de chance d’être là. Pour beau­coup de gens, c’est la meilleure finale de Coupe du monde de l’his­toire. En tant que fan de sport, en tant que fan de foot­ball, j’ad­mire bien sûr Messi et je le respecte beau­coup. Je pense que la plupart du monde est satis­fait de sa réus­site et de ce qu’il a réussi à faire. C’est un gars humble et terre‐à‐terre qui ne se laisse pas emporter par le succès. Ce qu’il a accompli toutes ces années est quelque chose qui, à mon avis, sert d’exemple à tous les enfants qui l’ad­mirent et veulent être comme lui. Je veux croire que les gens, surtout les enfants et les les jeunes, s’iden­ti­fient à moi. J’essaie d’avoir toujours cela, comme une conscience dans tout ce que je fais, partout où je vais, quoi que je dise. »