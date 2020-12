Des rumeurs persistantes circulent autour l’arrivée de Viktor Troicki comme directeur de l’académie de Novak Djokovic. Pour l’instant, cette « académie » ressemble plus à un grand et beau club mais les ambitions du Serbe sont claires. Nole a d’ambition, il veut que son centre devienne progressivement une référence comme il l’a expliqué dernièrement : « Pour le moment, nous avons une mini académie il faut l’avouer. En fait je dirai que c’est plus un grand club de tennis bien aménagé pour recevoir les meilleurs joueurs du pays. A long terme, l’objectif est de devenir à terme une vraie académie. Nous avons déjà commencé à réunir des personnes reconnues dans leur domaine pour améliorer notre offre et la rendre la plus complète possible. C’est le début et je compte bien continuer dans ce sens »