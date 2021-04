La famille Djokovic est pleine de para­doxes. Djorde Djokovic, le petit frère de Novak est une pierre angu­laire de l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP250 de Belgrade. Récemment il a donné une inter­view aussi rocam­bo­lesque que celles signées par son père.

Djorde explique qu’il voudrait rece­voir Federer un jour à Belgrade, que Nole a été mis à l’écart de l’or­ga­ni­sa­tion et surtout qu’il est un grand fan de…Rafael Nadal : « J’ai de très bons souve­nirs de Rafa. Je l’ai rencontré à Monte Carlo 2006. C’était au player’s lounge. Quand il est entré, je portais des chemises sans manches pour l’imiter. Il y avait un flipper, il m’a invité à jouer, je me suis senti incroya­ble­ment heureux. Je souviens l’avoir battu. Lui était un peu énervé, il a fini par donner des coups de pied à la machine (rires). Depuis cette rencontre et cette partie endia­blée de flipper, chaque fois que nous nous voyons, nous avons une conver­sa­tion. Rafa est une personne formi­dable, son atti­tude est toujours merveilleuse »