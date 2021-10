Sur le vaccin, Andy Murray a très vite donné son opinion.

Si à chaque fois qu’on lui pose la ques­tion, il explique que ce sujet est complexe, il n’ou­blie pas cepen­dant de faire passer des messages même si son niveau d’in­for­ma­tions est suscep­tible d’être logi­que­ment remis en cause.

Sur le sujet de l’Australie, son discours ressemble presque à celui d’un vrai épidé­mio­lo­giste : « En n’étant pas vacciné, vous avez plus de chances d’at­traper le virus et donc de le trans­mettre à plus de gens. L’Australie est un pays très strict. Le public a dû endurer 18 mois doulou­reux. Si les personnes qui vont venir dans le pays contractent le virus, cela peut créer une épidémie dans ce pays. Le choix de se faire vacciner est le choix du joueur. Si le gouver­ne­ment local et l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi mettaient des mesures pour cela, je le soutien­drais. Ce serait formi­dable si plus de joueurs étaient vaccinés »