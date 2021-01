Le jeune espoir suisse Dominic Stricker qui a passé trois semaines avec Roger Federer à Dubaï a été forcément très sollicité par les médias locaux à son arrivée en Suisse. Il s’est peu exprimé, il a notamment rien dévoilé du niveau de tennis de Roger, ce qui devait être le « deal ». En revanche, il a commenté l’attitude de son « idole » et il a été très surpris de constater qu’il y avait finalement deux Roger, celui sur le court et en dehors : « Ce qui m’a plus frappé lors de ce séjour et les séances d’entrainement c’est que Roger a une vraie capacité à tout de suite se mettre à fond alors que quelques minutes plus tôt, il a la capacité d’être hyper concentré en une poignée de secondes alors qu’il était très relax jusque là, il pouvait même plaisanter. J’avoue que cela m’a surpris mais je dois en tirer des enseignements aussi »