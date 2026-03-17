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Dominic Thiem, à propos de Rafael Nadal : « C’est l’une des pires choses que j’ai jamais vécues »

Par
Jean Muller
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TENNIS : Roland Garros 2019 -

Récemment Dominic Thiem a évoqué les meilleurs moments de sa carrière et il est forcé­ment revenu sur sa première finale à Roland‐Garros. Visiblement il a été trau­ma­tisé à vie par la fameuse présen­ta­tion du célèbre Marc Maury. 

« Il commence à présenter Rafa… 2005, 2006, 2007, 2008… La foule est en délire, et vous avez déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’aie jamais vécues »

On comprend tout à fait la réac­tion de Dominic d’au­tant que Rafael Nadal a toujours été le « chou­chou » du public parisien.

Publié le mardi 17 mars 2026 à 11:07

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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