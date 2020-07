Fan absolu du FC Liverpool, Kyle Edmund est revenu pour Sky Sport sur le titre des Reds après 30 ans d’attente : « Nous avons gagné le championnat après que beaucoup de gens nous aient rappelé combien de temps nous ne l’avons pas eu, ce qui est assez juste, mais au moins nous l’avons maintenant (rires). Je regardais le match et j’envoyais des SMS à quelques copains, puis quand Chelsea a marqué ce penalty, je me suis dit : « c’est sûrement ça maintenant », puis les vidéos ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux avec les joueurs de Liverpool et tous les fans. Pour dire la stricte vérité, j’ai sérieusement envisagé à prendre ma voiture pour monter à Anfield et de participer aux célébrations. Et puis, je me suis ravisé, car je jouais le lendemain dans le cadre de la bataille des Britanniques. Cela risquait d’être mal interprété »