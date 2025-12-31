Dans une interview accordée a ses abonnés sur la plateforme chinoise Weibo, la joueuse russe Elena Rybakina a fait preuve de sens de l’humour.
On vous surnomme « Reine des Glaces ». Vous aimez ce surnom ?
«Reine » est un joli mot. Finalement c’est un surnom génial, et je comprends aisémnt pourquoi on m’appelle « Reine des Glaces » car sur le court je suis vraiment très calme. J’espère que les fans verront aussi une autre facette de ma personnalité, plus joyeuse, en dehors des matchs. Après, j’ai l’air calme sur le court, mais aux moments clés, je suis nerveuse, comme tout le monde. J’essaie juste de ne rien laisser paraître. Il y a toujours beaucoup d’émotions en moi, je dois apprendre à gérer cela »
