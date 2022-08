Elena Rybakina : « Mon entraîneur s’est fait tatouer mon nom sur son bras »

Lauréate surprise de l’édi­tion 2022 de Wimbledon après avoir battu la favo­rite Ons Jabeur en finale, Elena Rybakina a récem­ment dévoilé dans une inter­view pour The Guardian que son entraî­neur, Stefano Vukov, suite à ce sacre inat­tendu, s’était fait tatouer son nom sur son avant bras droit dans le cadre d’un pari entre les deux réalisé en 2020 lors de l’Open du Qatar. Et un pari est un pari comme le dit si bien la joueuse kazakh.

« Mon entraî­neur s’est fait tatouer mon nom sur son bras. J’avais déjà oublié le pari, on en rigo­lait encore ensemble. Avant la finale, il m’a dit qu’il allait le faire. Et il l’a fait. Pour moi, c’est encore fou, je n’ar­rive pas à y croire. Mais c’est ce que c’est. Nous avions fait un pari et un pari est un pari. »