A l’issue d’une belle victoire, il arrive très souvent que le champion poste un message pour récompenser le tournoi, ses fans et aussi marquer le coup comme l’on dit.
imagine winning a title and having no thoughts about it so you need to ask chat gpt to help you write a post 👍🏻 https://t.co/ywEEUxOozx— ola (@muchovestie) January 11, 2026
Le souci avec le dernier post d’Elina Svitolina suite à son succès à Auckland c’est que visiblement elle a utilisé l’IA ce qui rend sa prise de paroles un peu moins naturelle.
Cela est un peu surprenant car Elina sur ces sujets là a toujours été au taquet.
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 12:22