AccueilInsoliteElina Svitolina prise en flagrant délit de ChatGPT pour la célébration de...
InsoliteWTA - Auckland

Elina Svitolina prise en flagrant délit de ChatGPT pour la célé­bra­tion de son titre…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

90

A l’issue d’une belle victoire, il arrive très souvent que le cham­pion poste un message pour récom­penser le tournoi, ses fans et aussi marquer le coup comme l’on dit. 

Le souci avec le dernier post d’Elina Svitolina suite à son succès à Auckland c’est que visi­ble­ment elle a utilisé l’IA ce qui rend sa prise de paroles un peu moins naturelle.

Cela est un peu surpre­nant car Elina sur ces sujets là a toujours été au taquet.

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 12:22

Article précédent
Ruud est en stress maximum : « Je sais que ma femme peut accou­cher dans les semaines qui viennent. Donc il se peut que je la rejoigne rapi­de­ment en plein tournoi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.