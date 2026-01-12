A l’issue d’une belle victoire, il arrive très souvent que le cham­pion poste un message pour récom­penser le tournoi, ses fans et aussi marquer le coup comme l’on dit.

imagine winning a title and having no thoughts about it so you need to ask chat gpt to help you write a post 👍🏻 https://t.co/ywEEUxOozx — ola 🫩🫩🫩 (@muchovestie) January 11, 2026

Le souci avec le dernier post d’Elina Svitolina suite à son succès à Auckland c’est que visi­ble­ment elle a utilisé l’IA ce qui rend sa prise de paroles un peu moins naturelle.

Cela est un peu surpre­nant car Elina sur ces sujets là a toujours été au taquet.