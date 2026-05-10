Alors qu’elle a fait une entrée efficace dans le tournoi face à l’Américaine Hailey Baptiste (6−1, 6–2), Elina a été interrogée sur les récentes suggestions du CIO qui s’apprêtent à lever les « sanctions » contre la Biélorussie et notamment le fait que leurs athlètes seraient à nouveau représentés par leurs couleurs, celle de leur drapeau national.
On ne peut pas dire que la femme de Gaël Monfils se réjouisse de tout cela. Elle a donc tenu à mettre les points sur les I.
« C’est une question très difficile car, enfin, la guerre continue. Des roquettes sont toujours tirées sur l’Ukraine. Oui, ces deux pays sont toujours considérés comme des agresseurs. Pour nous, c’est très triste et très douloureux de voir cette possibilité même évoquée.Oui, c’est un sujet très, très lourd. J’ai beaucoup à dire. Je pense que ce n’est pas le moment idéal. Mais je ne soutiens absolument pas ces négociations »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 17:50