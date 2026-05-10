Alors qu’elle a fait une entrée effi­cace dans le tournoi face à l’Américaine Hailey Baptiste (6−1, 6–2), Elina a été inter­rogée sur les récentes sugges­tions du CIO qui s’ap­prêtent à lever les « sanc­tions » contre la Biélorussie et notam­ment le fait que leurs athlètes seraient à nouveau repré­sentés par leurs couleurs, celle de leur drapeau national.

On ne peut pas dire que la femme de Gaël Monfils se réjouisse de tout cela. Elle a donc tenu à mettre les points sur les I.

« C’est une ques­tion très diffi­cile car, enfin, la guerre continue. Des roquettes sont toujours tirées sur l’Ukraine. Oui, ces deux pays sont toujours consi­dérés comme des agres­seurs. Pour nous, c’est très triste et très doulou­reux de voir cette possi­bi­lité même évoquée.Oui, c’est un sujet très, très lourd. J’ai beau­coup à dire. Je pense que ce n’est pas le moment idéal. Mais je ne soutiens abso­lu­ment pas ces négociations »