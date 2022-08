Quand le tirage au sort a désigné la joueuse du Monténégro Danka Kovinic pour affronter Serena Wiliiams, les agences de presse se sont donc empres­sées de tirer le portrait de la 80ème joueuse mondiale. Et visi­ble­ment nos confrères de Reuters n’ont pas fait du bon boulot si l’on croit les critiques émises par Ellen Perez, sa parte­naire de double. Il faut dire que Danka n’est pas une « joueuse » sans palmarès.

« Votre titre et tout l’ar­ticle où vous mini­misez les réali­sa­tions de Kovinic sont dégoû­tants » a expliqué Ellen rappe­lant les résul­tats obtenus par Danka.



« Top 50 des victoires contre : Pliskova, Bencic, Vinci, Kvitova, Radacanu, Jabeur, Puig, Sakkari, Rogers et Fernandez, quatre finales WTA, les troi­sièmes tours de l’AO et de Roland Garros. Je veux dire qu’être dans le top 100 et entrer direc­te­ment dans les tour­nois du Grand Chelem est un accom­plis­se­ment en soi et mérite le respect »

On rappelle que cette nuit 1H du matin, Danka affron­tera donc Serena pour un match qui peut être historique.