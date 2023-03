Et si Emma Raducanu était en train de retrouver un niveau de jeu digne de son talent ?

Qualifiée pour les huitièmes de finale à Indian Wells où elle affron­tera la numéro une mondiale, Iga Swiatek, cette nuit (pas avant 4h du matin), la Britannique, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire contre Haddad Maia (6−1, 2–6, 6–4), a reconnu qu’elle s’était inspirée du match compliqué de Daniil Medvedev face Ivashka.

« J’ai commencé très fort, et une petite baisse d’in­ten­sité ou de concen­tra­tion peut conduire à perdre un set 6–2, comme vous l’avez vu. Après, il faut juste se remettre à zéro dans le troi­sième, et c’est presque plus facile de se dire, ‘ok, un seul set, c’est tout ce qu’il me reste’. Il faut vrai­ment y aller en fait. Mais cela arrive souvent au tennis. Je l’ai vu hier (dimanche) soir avec Medvedev, et je dois dire que je me suis pas mal inspirée de ce qu’il a fait. J’ai l’im­pres­sion que c’est assez courant. »