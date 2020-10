Iga Switek (53ème) marche sur l’eau à Roland-Garros. A 19 ans, elle est en demi-finale non seulement du tableau simple mais aussi du double. Et plus encore, elle n’a concédé aucun set depuis le début du tournoi. La Polonaise affrontera l’Argentine Nadia Podoroska (131ème) pour une place en finale. Elle a évidemment une chance inouïe de tenter de remporter le titre samedi. Mais en attendant, elle se détend sur le court…en jouant au football !

Iga Swiatek is ballin’ in Paris… ⚽️



Singles results :

R1 6-1 6-2

R2 6-1 6-4

R3 6-3 6-2

R4 6-1 6-2

QF 6-3 6-1



Doubles results :

R1 6-1 6-3

R2 6-3 0-0 (r.)

R3 6-3 6-4

QF 6-3 6-4#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/ZwzcHZlKdX — ITF (@ITF_Tennis) October 7, 2020