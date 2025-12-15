AccueilInsoliteEn démonstration dans une célèbre émission de télévision, Fabio Fognini a trouvé...
En démons­tra­tion dans une célèbre émis­sion de télé­vi­sion, Fabio Fognini a trouvé sa reconversion

Officiellement retraité depuis juin dernier et sa défaite au premier tour de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Fabio Fognini ne semble pas s’ennuyer.

L’ancien fantasque joueur italien a en effet parti­cipé à la célèbre émis­sion de télé­vi­sion pour célé­brités, Dans avec les stars. Particulièrement à l’aise sur la chanson de Michael Jackson, Smooth Criminal, Fabio a impres­sionné les observateurs. 

Une recon­ver­sion toute trouvée !

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 18:18

