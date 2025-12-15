Officiellement retraité depuis juin dernier et sa défaite au premier tour de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Fabio Fognini ne semble pas s’ennuyer.
L’ancien fantasque joueur italien a en effet participé à la célèbre émission de télévision pour célébrités, Dans avec les stars. Particulièrement à l’aise sur la chanson de Michael Jackson, Smooth Criminal, Fabio a impressionné les observateurs.
Fabio Fognini dancing to Michael Jackson ! 🕺— Bastien Fachan (@BastienFachan) December 15, 2025
The tennis was fun, but this is his true calling. pic.twitter.com/baJ37PYnZc
Une reconversion toute trouvée !
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 18:18